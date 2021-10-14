Отказываешься от прививки – плати штраф. Нежелающим вакцинироваться придется выложить от 50 до 200 тысяч рублей

В нашем регионе под новое правило об обязательной вакцинации от ковида попадают 272 тысячи жителей, работающих в сфере услуг и торговли. Новосибирцев, которые не сделают прививки, отстранят от работы, в противном случае, работодатель заплатит большой штраф.



Замруководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова рассказала, что грозит за отказ от вакцинации от коронавируса для сотрудников и юридических лиц: «Я думаю, здесь больше вопрос не к физическому лицу, которое может отказаться от прививки, а вопрос к работодателю, который допустит к работе непривитого человека. Должностные лица и индивидуальные предприниматели – от 50 тысяч рублей, юридические лица – от 200 тысяч рублей».



Контроль за соблюдением постановления будет проводить Роспотребнадзор Новосибирской области. «Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать санитарные правила и постановления главных санитарных врачей. В соответствии с кодексом РФ, есть ответственность за невыполнение. По 157 закону любой человек может отказаться от прививки, но есть определенные ограничения для отдельных категорий граждан, которые сейчас определены постановлением, По сути, работодатель должен отстранить такого человека, перевести его на дистант. Здесь форму выбирают исходя из особенностей работы. Но данный человек не должен осуществлять свою работу непосредственно на своем рабочем месте, где он работает с населением», – рассказала заместитель главы регионального Роспотребнадзора.