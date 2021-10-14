Разводят по полной: новосибирцам досталось серебро по количеству разводов в СФО

Наш регион занял второе место в Сибирском федеральном округе по числу разводов. Заявления о прекращении действительного брака были подсчитаны в январе-июле текущего года, рассказали в Новосибирскстате. За это время в регионе произошло 7519 разводов. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года было лишь 5775 разводов, то есть на 30% меньше.

Лидером «антирейтинга» стал Красноярский край: там разошлись 8709 семейных пар (6373 в 2020). На третьем месте расположилась Иркутская область (6904 в 2021 году и 5687 в 2020). Самими прочными оказались браки жителей Тувы, где зарегистрировано 557 разводов.