Новосибирцам начислили более 4 миллиардов рублей налогов за прошлый год

Более 4 миллиардов рублей налогов насчитали жителям нашего региона за прошлый год. Самая большая доля в этой сумме – транспортный налог (почти 2,4 миллиарда). Около 1,17 миллиарда – налог на имущество физических лиц, еще 500 миллионов – земельный. Налоговые уведомления уже начали рассылать. Всего их получат 1,3 миллиона новосибирцев. Из них около 600 тысяч — только в электронном формате.

«Пользователи личных кабинетов налоговые уведомления по почте не получат. За исключением тех лиц, которые не отказались от получения таких уведомлений и в бумажном виде. Такое возможно. У нас на территории области 27 тысяч налогоплательщиков, которые будут получать налоговые уведомления как в электронном, так и в бумажном виде, – сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев. – И еще хотел бы напомнить о том, что налоговые уведомления не размещаются на портале „Госуслуги“. На портале „Госуслуги“ появится информация только после 1 декабря, в случае если не будут уплачены имущественные налоги».

Если, по мнению налогоплательщика, в уведомлении указана некорректная информация об объекте имущества или его владельце, то для ее проверки необходимо обратиться в налоговые органы.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря этого года. Сделать это можно через сайт ФНС России (личный кабинет налогоплательщика); через приложение для мобильных устройств; через кассы и терминалы кредитных учреждений; в офисах Почты России.