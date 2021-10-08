Новосибирск вошел в пятерку самых толерантных городов России по отношению к ВИЧ-инфицированным сотрудникам

Чаще всего продолжать общение без изменений с ВИЧ-инфицированным сослуживцем готовы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске.

В Новосибирске почти две трети опрошенных (64%) высказались о том, что будут вести себя так же, как раньше при общении с коллегами с ВИЧ-инфекцией. Почти пятая часть респондентов в городе (18%) сразу затруднились ответить на такой непростой вопрос. Еще восемнадцать процентов опрошенных изменят свое поведение: четырнадцать процентов ограничат контакты, а четыре процента новосибирцев сказали, что перестанут общаться с ВИЧ-инфицированным коллегой.

Больше всего тех, кто спокойно реагирует на наличие ВИЧ-инфекции у коллеги и готов продолжить с ним конструктивное общение, в крупнейших мегаполисах страны — Москве (70%), Санкт-Петербурге (67%) и Екатеринбурге (66%).

Узнав, что коллега ВИЧ-инфицирован, 62% россиян продолжат вести себя с ним так же, как и раньше: свободно общаться, здороваться за руку и вместе ходить на обед. Свою позицию опрошенные объясняют невозможностью передачи вируса иммунодефицита при бытовых контактах, а также желанием по-человечески поддержать сослуживца. Ограничат контакты с заболевшим четырнадцать процентов, а два процента перестанут с ним общаться. Затруднились прогнозировать свою реакцию на известие о ВИЧ-инфекции коллеги 22% респондентов.

Толерантность к ВИЧ-статусу женщины проявляют чаще мужчин (66% против 57%). Напротив, стигматизировать это заболевание больше свойственно мужчинам: и тех, кто ограничит контакты с заболевшим (18%), и тех, кто полностью прекратит общение (3%), больше среди представителей сильного пола (10 и 1% соответственно среди женщин).

Сегодня толерантность к ВИЧ-статусу в обществе выше: по сравнению с 2016 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число россиян, готовых продолжать общение с ВИЧ-положительным коллегой, выросло на шесть процентных пунктов.

По результатам опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.