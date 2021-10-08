Новосибирск стал лидером страны по количеству тех, кто хотел бы никогда не работать

36% жителей Новосибирской области признались, что хотели бы никогда не работать, и это самый высокий показатель в стране. Второй по доле таких ответов регион (с заметным отставанием) – Свердловская область, там тридцать процентов респондентов мечтают о жизни без работы. Самыми трудолюбивыми оказались жители республики Татарстан — там положительный ответ на вопрос дали шестнадцать процентов опрошенных. В среднем в России только каждый четвертый озвучил желание вообще не работать.

Наиболее часто желание никогда не работать высказывали соискатели в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет (28%) и те, кто старше пятидесяти лет (27%), причем доля мужчин выше, чем доля женщин на шесть процентных пунктов (28% и 22%). В разрезе профессиональных сфер, лидируют специалисты продаж, юристы и административный персонал.

Если бы не было необходимости работать, 61% путешествовали по миру, 45% занимались саморазвитием, 42% — хобби. Причем путешествовать хотели бы больше женщины, чем мужчины (64% и 49% соответственно). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном занимались бы хобби (62%), 25-34 – путешествиями (61%), 35-44 – семьей (61%).

Результаты опроса показали, что новосибирцы чаще всего работают в одной компании до одного года (30%), еще 16% — до десяти лет, и столько же – 3-5 лет. Любопытно, что самые постоянные сотрудники, работающие более десяти лет на одном месте, встречаются среди представителей науки, образования и в транспортной сфере. И, наоборот, больше года в компании предпочитают не задерживаться начинающие специалисты, студенты и сотрудники сферы «искусство, развлечения, масс-медиа».