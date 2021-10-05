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Правительство Новосибирской области рассказало, как будет бороться с коррупцией в 2021-2024 годах

В основе плана проведение социологических опросов о «бытовой» и «деловой» коррупции жителей региона и представителей бизнес сообщества.

Постановление об утверждении программы «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021–2024 годы» накануне подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметили в отделе по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, основная задача принятого документа – повышение эффективности мер противодействия коррупции, принимаемых в регионе.

В частности, в рамках программы предполагается расширение практики участия граждан и институтов гражданского общества в обсуждении вопросов противодействия коррупции.

С целью совершенствования и усиления профилактических мер запланировано проведение социологических опросов о «бытовой» и «деловой» коррупции жителей региона и представителей бизнес сообщества.

Программой также предусматривается проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики коррупции, в том числе в отношении должностных лиц органов и организаций, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, осуществление мониторинга реализации мер по противодействию коррупции в госучреждениях региона, и другое. Подробности в документе на сайте правительства региона.

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