Пожилые новосибирцы могут получить билеты в кино за вакцинацию от COVID-19

С 1 по 10 октября в рамках акции «Будьте здоровы» жителям областного центра старше 65 лет после прививки от COVID-19 вручат подарочные наборы от муниципальной аптечной сети и билеты в кино. Участие в акции примут тринадцать пунктов вакцинопрофилактики Новосибирска.

Акцию «Будьте здоровы» в рамках Декады пожилого человека организует министерство здравоохранения региона совместно с муниципальной аптечной сетью при поддержке департамента социальной политики мэрии Новосибирска.

Кабинеты вакцинации, участвующие в акции, будут открыты в будние с 8.00 до 20.00, в выходные – с 9.00 до 15.00. Чтобы вакцинироваться, с собой необходимо взять паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Список участвующих в акции медицинских организаций: