С 1 октября детские пособия начинают выплачивать по новой системе

Выплаты полагаются семьям, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Ранее на «Мир» полностью перевели другие пособия и пенсии — теперь деньги перечисляют только на карты национальной платежной системы.

Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Оформить карту «Мир» должны родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Сделать это можно в любом банке.

Так называемые «путинские» пособия начали получать родители детей, появившихся на свет с 2018 года. Ежемесячная выплата равна детскому прожиточному минимуму, в среднем по стране в 2021 году это 11 303 рубля, точная сумма зависит от региона. Также от региона зависит и доход семьи, при котором пособие назначают. По общему правилу это два прожиточных минимума на человека, но он не везде одинаков. В среднем по стране в 2021 году общий прожиточный минимум составляет 11 653 рубля.