Студент новосибирского колледжа стал лучшим по укладке напольных покрытий на EuroSkills Graz 2021

Золотую медаль в компетенции «Укладка напольных покрытий» принёс региональной команде студент ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» Виталий Подколзин – он прошел отбор на региональном чемпионате и, заняв первое место, начал подготовку к национальному финалу. В Казани в 2019 году он подтвердил свое лидерство и получил приглашение в национальную сборную. Победитель признается, что в ходе подготовки к чемпионату ему было сложно совмещать учебу и тренировки, но с этим помогали справляться наставники. На данный момент все сложности он воспринимает как возможность чему-то научиться и стать сильнее.

В состав национальной сборной на EuroSkills Graz 2021 вошли 57 профессионалов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан, Башкортостан, Алтай, Московской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

Участники российской команды завоевали тринадцать золотых медалей, а также пять медальонов за профессионализм.

В презентационных компетенциях участники сборной взяли четыре золота по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Экспедирование грузов», «Предпринимательство», «Токарные работы на станках с ЧПУ», два серебра по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Розничная торговля» и две бронзы в компетенциях «Индустрия 4.0» и «Фармацевтика».

Такое число наград стало рекордным результатом для России на чемпионате Европы. Стоит отметить, что наша команда совершила прорыв, впервые завоевав медали по компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Малярные и декоративные работы», «Медицинский и социальный уход» и «Мехатроника».

EuroSkills Graz 2021 проходил в Австрии с 22 по 26 сентября. В рамках первенства 2021 года конкурсанты выступили в 38 основных и 10 презентационных компетенциях. Это крупнейшие соревнования по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профессионального образования.