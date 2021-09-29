Горячая линия о Всероссийской переписи населения 2021 уже работает

Федеральная горячая линия Всероссийской переписи населения начала свою работу и будет открыта до 14 ноября. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос о переписи можно с 9.00 до 21.00 (по московскому времени). Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос.

Специалисты Росстата разработали базу из девяти тематических блоков для ответов на вопросы потенциальных участников переписи. Пока база знаний содержит более двухсот вопросов и ответов. В режиме реального времени ее будут дополнять. На самые сложные вопросы ответят в Росстате.

Напомним, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Новосибирской области уже полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью порядка семи тысяч человек. Основное новшество проведения переписи населения в этом году – возможность участия в переписи через портал Госуслуг, что обеспечит безопасность и удобство для граждан.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте https://www.strana2020.ru/