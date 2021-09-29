Добавлять силовикам по девять процентов в год к денежному довольствию пообещал Владимир Путин

Принятые решения по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов коснутся МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. По словам Путина, которые приводит официальный сайт Кремля, это должно помочь сократить разрыв между доходами военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Также глава государства обещал нарастить темпы индексации их окладов дополнительно на 5% в 2023 году.

Это уже не первый раз, когда Путин говорит о необходимости индексации зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Такую же инициативу президент выдвигал в конце августа на съезде «Единой России».

Помимо этого, в августе 2021 года Путин подписал указ о единовременных выплатах военным, росгвардейцам, прокурорам и другим сотрудникам силовых структур. Обещанные президентом пятнадцать тысяч они начали получать перед сентябрьскими выборами.

По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, государство потратит на эти меры из федерального бюджета примерно пятьсот миллиардов рублей. На это пойдут средства из доходов текущего года, которые оказались больше ожидаемых, объяснял министр.