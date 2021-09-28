В Новосибирске откроется Центр, где собаки будут помогать детям с онкологическими заболеваниями

Занятия с собаками будут не единственной поддержкой для детей, проходящих реабелитацию, и их родителей. Также они смогут посещать занятия с психологом, арт-терапевтом, хореографом и другими специалистами. Однако, сове название он получил в честь самой известной в Омске собоаки-психотерапевта, которая теперь переедет в Новосибирск в качестве одного из сотрудников нового учреждения.

Центр создан благотворительным фондом «Завтра будет» совместно с центром зоотерапии «Дверь в лето» и направлен на психологическую и социальную реабилитацию детей и их родителей во время и после прохождения лечения от онкологических заболеваний. «Добрая Дора» работает при поддержке Фонда президентских грантов. Открытие центра состоится завтра, 29 сентября в 17:00, по адресу ул. Большевистская, 105.

Одно из ведущих направлений работы центра — канистерапия. В центре работают специалисты из омского центра зоотерапии «Дверь в лето», который на протяжении шести лет помогает детям решать проблемы повышенной тревожности, страха перед возвращением в садик и школу после болезни, недоверие к незнакомым людям. С онкобольными детьми специалисты центра начали работать в Новосибирске год назад, провели несколько мероприятий с участием собак. Дети, у которых в жизни было много боли, страха и ограничений, получают возможность прожить эмоции вместе с собаками, обрести в их лице добрых друзей, ощутить их поддержку.

Ксения Алешина Руководитель фонда «Завтра будет» «Более пяти лет я работаю с этой категорией детей и знаю, насколько болезнь и вынужденное заточение сказывается на их психологическом состоянии. Мы давно мечтали о таком центре, в котором бы дети могли вернуться к любимым занятиям, где они могли бы общаться и встречаться, где работали бы хорошие специалисты — арт-терапевт, хореограф, психологи».

В настоящее время новосибирским детям с онкозаболеваниями психологическая помощь оказывается только во время лечения в стационаре. После перевода детей на поддерживающее лечение (а оно может продолжаться больше года), дети не могут выходить из дома, потому что любые инфекции для них губительны. Центр «Добрая Дора» — это безопасное место для ребят, которые еще проходят лечение или уже выздоровели. Все занятия проходят в индивидуальном режиме, в центре нет «посторонних» людей, а после каждого ребенка помещение проходит бактерицидную обработку.