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Славу Марлоу обвинили в минировании школы в Новосибирске.

Музыкант не оценил глупой шутки неизвестного, а из здания эвакуировали детей и сотрудников.


Битмейкер и музыкальный продюсер Слава Марлоу (Артём Готлиб) рассказал, что домой к его матери в Новосибирске приходили полицейские из-за сообщения о минировании школы № 99. Он опубликовал несколько "историй" в своём инстаграме.

Марлоу показал пользователям скриншоты сообщения с угрозами. Неизвестный, подписавшийся именем битмейкера, заявил о якобы готовящемся взрыве школы. Музыкант заверил, что никакого отношения к сообщению не имеет. Он обратился к тому, кто выступил от его имени, назвав произошедшее глупой шуткой

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