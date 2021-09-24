Не только численность: что еще позволит узнать Всероссийская перепись населения

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Новосибирской области уже полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью порядка семи тысяч человек.

Светлана Мангалова Начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития Новосибирской области «Основные новшества проведения переписи населения в этом году – это возможность участия в переписи через портал Госуслуг, что обеспечит безопасность и удобство для граждан. Кроме того, стандартные переписные пункты будут работать в том числе в МФЦ региона, где любой гражданин при посещении центра может получить услугу и по переписи. Все данные будут заполняться в электронном виде и обрабатываться автоматически, что позволит уже в декабре этого года получить оперативные данные переписи».

При подготовке к переписи населения в Новосибирской области была проведена комплексная работа с 2019 года: обследована вся территория региона, определены изменения, произошедшие за десять лет, актуализирован картографический материал, получены необходимые данные для определения численности переписчиков, в каждом муниципальном образовании созданы переписные комиссии.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте.

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте.