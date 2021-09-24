Не только численность: что еще позволит узнать Всероссийская перепись населения

Выяснить социально-демографические характеристики, а также жилищные условия проживающих на территории региона граждан должна помочь предстоящая перепись населения, основной этап которой пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года.
Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Новосибирской области уже полностью сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью порядка семи тысяч человек.
Светлана Мангалова
Начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития Новосибирской области
«Основные новшества проведения переписи населения в этом году – это возможность участия в переписи через портал Госуслуг, что обеспечит безопасность и удобство для граждан. Кроме того, стандартные переписные пункты будут работать в том числе в МФЦ региона, где любой гражданин при посещении центра может получить услугу и по переписи. Все данные будут заполняться в электронном виде и обрабатываться автоматически, что позволит уже в декабре этого года получить оперативные данные переписи».
При подготовке к переписи населения в Новосибирской области была проведена комплексная работа с 2019 года: обследована вся территория региона, определены изменения, произошедшие за десять лет, актуализирован картографический материал, получены необходимые данные для определения численности переписчиков, в каждом муниципальном образовании созданы переписные комиссии.
Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги – в IV квартале 2022 года.
Подробная информация о Всероссийской переписи населения представлена на сайте.
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте.
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