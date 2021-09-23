Новосибирцы почти в два раза реже стали жаловаться на мисселинг

За первые восемь месяцев 2021 года количество жалоб жителей Новосибирской области на мисселинг сократилось на 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 28 против 51. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Из общего объема жалоб на мисселинг в этом году 90% пришлось на действия банков, и только три — на действия страховых компаний.

В Сибирском ГУ Банка России отметили, что за год изменилась структура жалоб. В прошлом году жителям региона чаще всего продавали полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни, а также услуги доверительного управляющего. В этом году половина всех жалоб пришлась на продажу паевых инвестиционных фондов, треть — на ИСЖ.

Николай Морев начальник Сибирского ГУ Банка России «ПИФ — это ценная бумага, которой надо уметь распоряжаться, чтобы получить прибыль. В отличие от вклада, доходность здесь не может быть гарантированной — ситуация на фондовом рынке может сложиться как хорошо, так и неблагоприятно для инвестора. Если клиент пришел в банк с целью открыть вклад и откладывать на него деньги, то, очевидно, инвестиция в паевой фонд в виде пая ему не подойдет».

На территории Сибирского федерального округа за восемь месяцев этого года число жалоб на мисселинг составило 196. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.