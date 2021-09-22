1100 безработных региона стали сыроварами, педагогами и столярами на деньги облправительства

О реализации мер господдержки шла речь в ходе пресс-тура с участием начальника управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольги Лавровой. Журналистам показали успешный опыт открытия собственного дела безработными жителями Новосибирской области. Представитель министерства труда и социального развития посетила сыроварню, вокальную студию и столярную мастерскую в Новосибирске, Бердске и Искитиме.

«В Новосибирской области реализуется целый ряд мер по содействию занятости населения, включая поддержку самостоятельной занятости безработных граждан. Проекты курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области. Так, в регионе в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения" на 2021 год на финансирование данного направления предусмотрено 29,5 млн рублей, из которых уже 25 млн рублей перечислено жителям региона, открывшим собственное дело. Индивидуальными предпринимателями благодаря этой поддержке стали 1100 человек. Еще один проект – социальный контракт – также направлен на развитие в регионе предпринимательских инициатив. Сумма поддержки по этому направлению составляет 250 тысяч рублей. Объем финансирования текущего года – 250 млн рублей», – прокомментировала Ольга Лаврова.

Как отмечалось в ходе мероприятия, открытие своего дела – это возможность самореализации для людей, имеющих соответствующий личностный и профессиональный потенциал. Так, например, Светлана Багаева из Первомайского района Новосибирска при поддержке госпрограммы «Содействие занятости населения» реализовала проект по производству сыров. Размер финансовой помощи составил 82 тысячи рублей. Дополнительно предприниматель получила поддержку государства, заключив социальный контракт на сумму 250 тысяч рублей. На полученные средства оборудован производственный цех: закуплена сыроварня, холодильное оборудование для созревания продукции, формы, пресс, дегидратор, сепаратор и маслобойка. В настоящее время идет активная подготовка к запуску второго цеха.

Бесплатное содействие самозанятости безработных граждан оказывают подведомственные министерству центры занятости населения. Специалисты окажут помощь в составлении бизнес-проекта, ознакомят с основами организации предпринимательской деятельности и психологическими аспектами ведения бизнеса. Вместе с карьерными экспертами человек сможет выявить свои способности и готовность к открытию своего дела, пройдя профессиональное тестирование.

Получить дополнительную информацию о возможностях открытия своего дела можно в центрах занятости населения по месту жительства или по телефону горячей линии министерства труда 8-800-100-00-82