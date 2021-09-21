Удивительно, но пандемия COVID-19 помогает российскому рынку труда стать толерантнее

Пандемии COVID-19 удалось то, что с трудом и очень медленно получалась у российских законотворцев и общественников — сделаьб рынок труда более цивилизованным. В условиях нехватки рабочей силы и распространения удаленки все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию излишних барьеров при трудоустройстве.

Предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний — все еще довольно много. Но два года назад таких было 35%, а в 2010 году — 39%. В отношении семейного статуса мужчин-соискателей предпочтений и было сравнительно немного, а сейчас стало еще меньше: 13% против 25% в 2019 году и 29% в 2010-м.

Негласные запреты в отношении женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей, два года назад соискательниц с тем или иным семейным положением избегали принимать на работу в два раза больше компаний — 24%, в 2010 году — 36%.

По сравнению с женщинами кандидаты-мужчины в более выигрышном положении: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний, впрочем, два года назад таковых было 6%. Рост произошел из счет предубеждений в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей — их стали чаще избегать при найме на работу (5% сегодня против 3% в 2019-м).

Количество компаний, где нет негласных запретов в отношении женщин и мужчин-кандидатов практически сравнялось (81 и 83%), а ведь 11 лет организаций, где женщин не дискриминировали при трудоустройстве по семейному положению, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не практиковались негласные запреты в отношении мужчин (47 и 69% соответственно).

По данным опроса сервиса SuperJob.