По пять тысяч рублей ежемесячно будут дополнительно выплачиваться педагогам профобразования региона

Как прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, для региона предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в сумме более 48,4 млн рублей из федерального бюджета. За счет данных средств с 1 сентября 2021 года будет осуществляться выплата вознаграждения за классное руководство (кураторство групп) педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, расположенных на территории региона, реализующих профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе, программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в размере пяти тысяч рублей в месяц.

Выплаты будут получать педагоги шестидесяти трех колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения.