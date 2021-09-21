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Дополнительные выплаты в октябре получат военные пенсионеры и жители Крайнего Севера

Кроме того, повышенные выплаты достанутся россиянам старше восьмидесяти лет и некоторым другим.

С первого октября размеры военных пенсий в России проиндексируют на 3,7%, а также повысят оклады по воинским должностям и званиям. Выплаты полагаются гражданам, проходившим службу по контракту или по призыву, бывшим сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.

Учитывая, что средний размер военной пенсии по стране составляет порядка 25 тысяч рублей, прибавка составит около одной тысячи в месяц.

Кроме того, с первого октября россиянам в возрасте старше восьмидесяти лет выплатят фиксированную сумму в двойном размере, однако деньги они получат только через месяц после дня рождения.

Индексация пенсий в октябре также ждет пенсионеров с двадцатилетним или двадцатипятилетним трудовым стажем в районах Крайнего Севера или на территориях, приравненных к ним.

Пожилые люди, которые закончили работать или прекратили деятельность в качестве ИП в мае этого года также могут рассчитывать на увеличение пенсий с 1 октября.

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