Восемьдесят школьных классов в НСО переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

С начала сентября все школы по решению министерства образования региона начали работу полностью в очном оффлайн формате. Однако, не успел закончится первый месяц учебы, как часть классов пришлось закрыть на карантин и отправить на дистанционное обучение.

Так, по словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука на дистант в регионе переведены восемьдесят классов из пятидесяти шести школ. Причиной стало выявленное заболевание у восьмидесяти двух человек — семидесяти восьми учеников и четырех работников образования.

Также вынуждена была учти на карантин тридцать одна группа в детских садах области. Причина та же — сорок заболевших, среди которых трое сотрудников учреждений.