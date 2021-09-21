18+
  • Город
  • Общество
Общество

Восемьдесят школьных классов в НСО переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Тридцать одна группа в детских садах Новосибирской области также закрыта на карантин.

С начала сентября все школы по решению министерства образования региона начали работу полностью в очном оффлайн формате. Однако, не успел закончится первый месяц учебы, как часть классов пришлось закрыть на карантин и отправить на дистанционное обучение.

Так, по словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука на дистант в регионе переведены восемьдесят классов из пятидесяти шести школ. Причиной стало выявленное заболевание у восьмидесяти двух человек — семидесяти восьми учеников и четырех работников образования.

Также вынуждена была учти на карантин тридцать одна группа в детских садах области. Причина та же — сорок заболевших, среди которых трое сотрудников учреждений.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: