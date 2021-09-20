Итоги трехдневных выборов в Новосибирской области: «Единая Россия» лидер и по партийным спискам и по одномандатным округам

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо озвучила результаты трехдневного голосования, где выбирали новый состав Государственной думы. Больше всего голосов в НСО было отдано за партию «Единая Россия» — 35,2%.

Второй по популярности стала КПРФ — она получила 25,86% голосов. У ЛДПР — 9,61%, партия «Новые люди» по результатам в Новосибирской области преодолевает пятипроцентный барьер для попадания в Думу и получает 8,7% голосов. Последней партией, набравшей в регионе больше необходимых пяти процентов, оказалась партия «Справедлива Россия — За Правду» — ее результат 6,94%.

ТАСС уточняет, что это данные по результатам обработки ста процентов протоколов.

В голосовании по одномандатным округам «Единая Россия» показала лучший результат в трех из четырех округов.

Ольга Благо Председатель избирательной комиссии Новосибирской области «По округу № 135 наибольшее количество голосов получил Иванинский Олег Иванович — 31,29%, на втором месте Жирнов Андрей Геннадьевич — 24,76%. По округу № 136 наибольшее количество голосов получил Савельев Дмитрий Иванович — 40,71%, следующий результат — Сулейманов Руслан Исмаилович — 19,82%. По округу № 137 первое место у Аксененко Александра Сергеевича, его результат — 29,57%, следующий результат у Новоселова Виталия Валерьевича — 24,79%. Четвертый округ на территории Новосибирской области № 138, здесь наилучший результат у Игнатова Виктора Александровича — 35,88%, на втором месте — Яковлев Роман Борисович с результатом 28,31%».

Всего в выборах 17-19 сентября в Новосибирской области приняли участие 815 803 избирателя, что составляет 37,74%. Были открыты 1 996 избирательных участков, в том числе четырнадцать участков в местах временного пребывания избирателей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев