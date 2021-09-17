Когда будем отдыхать в 2022 году: календарь выходных и праздников

Согласно решению правительства новогодние праздники продлятся десять дней, майские — в сумме восемь дней, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В марте россияне отдохнут три дня — с воскресенья 6 марта по вторник 8 марта.

Выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 3 и 10 мая. В целом в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января.

23 февраля в 2022 году выпадет на среду, этот день и будет выходным.

В марте выходной с субботы, 5 марта, будет перенесен на понедельник 7 марта. Соответственно, выходными днями будут 6, 7 и 8 марта.

Майские праздники, как обычно, будут состоять из двух блоков: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) в честь Дня труда и с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) в честь Дня Победы.

День России (12 июня) в следующем году выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11 июня (суббота) по 13 июня (понедельник).

Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).