На избирательных участках области будут работать 312 пунктов вакцинации от COVID-19

В течение всех трех дней голосования с 17 по 19 сентября на избирательных участках Новосибирской области можно будет сделать прививку против коронавируса. Всего будет открыто 312 временных пунктов вакцинации. Все дополнительные пункты отображаются на интерактивной карте. Также в эти дни будут работать мобильные прививочные бригады и кабинеты вакцинации в поликлиниках.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, в регионе продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. В настоящее время первым компонентом привиты более 717 тысяч жителей региона, полный курс вакцинации завершили более 669 тысяч человек.

По данным министерства здравоохранения региона, 312 пунктов вакцинации охватят 523 избирательных участка (на одной площадке, например, в школе или библиотеке, могут быть открыты несколько избирательных участков). В зависимости от наличия препаратов в медорганизациях, обеспечивающих работу прививочных пунктов, на избирательных участках можно будет вакцинироваться: «КовиВаком», «Гам-КОВИД-Ваком» («Спутник V») или «Спутником лайт».

Для удобства граждан на интерактивную карту с пунктами вакцинации, разработанную министерством цифрового развития и связи региона, добавлен новый слой – «Пункты вакцинации на избирательных участках». С помощью сервиса жители Новосибирской области смогут узнать адреса временных пунктов, время работы, наименование медицинской организации и другую информацию.

На карту также нанесены лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию. Настройки карты дают возможность фильтровать слои, выстраивать маршруты, измерять расстояния и так далее. Данные карты актуализируются в соответствии с информацией, полученной от министерства здравоохранения региона.