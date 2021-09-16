Центр общественного наблюдения за ходом голосования в Новосибирской области открыт

В Центре общественного наблюдения установлена видеопанель из восьми мониторов, на которых будет идти прямая трансляция с избирательных участков, где установлены видеокамеры. В зале цента сорок пять специально оборудованных мест где наблюдатели, прошедшие обучение, смогут следить за выборами в режиме он-лайн и смотреть ранее сохраненные записи. Кроме того, в штабе видеонаблюдения организована работа колл-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.

Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно все три дня голосования с 17 по 19 сентября.

По словам председателя Общественной палаты Галины Гридневой, все наблюдатели будут работать по единым стандартам – честно, прозрачно и достойно. В ходе работы будет идти обмен информацией с Общественной палатой региона. Особый акцент сделан на работе в социальных сетях.

Как заявил член Общественной палаты Российской Федерации Игорь Галл-Савальский, в этом году число наблюдателей увеличено в три раза, что должно повысить эффективность работы. 67 человек будут работать в две смены. Также будет организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели будут следить за возможным движением вокруг сейф-пакетов.