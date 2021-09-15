Первые пятьдесят миллионов рублей среди вакцинированных от Covid-19 разыграют уже сегодня

Стимулирующая лотерея была запущена постановлением за подписью президента России Владимира Путина еще 10 августа. Сегодня 15 сентября будет разыграна первая часть призового фонда — пятьдесят миллионов рублей распределят среди пятисот счастливчиков.

Узнать, попали вы в число победителей или нет, можно на сайте бонусзаздоровье.рф, введя номер своего сертификата. Также информацию о выигрыше победители смогут увидеть в личном кабинете на портале Госуслуг.

Для получения выигрыша не потребуется совершать никаких дополнительных действий. Во всяком случае, обладателям карты «Мир», привязанной на портале Госуслуг. Если же карты этой платежной системы нет, то нужно будет ее получить и привязать регистрацию на портале Госуслуги не позднее трех месяцев с момента уведомления. Деньги поступят на нее в течение полугода после проведения розыгрыша.

Всего планируется провести две таких лотереи — 15 сентября и 14 октября.