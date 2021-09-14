Женщины России патриотичнее мужчин — почти половина из них готовы остаться в своей стране, даже имея свободный выбор

Какую страну выбрали бы россияне, если бы имели возможность жить в любой стране мира и не было никаких коронавирусных ограничений? Самый популярный ответ на это вопрос — всё равно Россия, его выбрали 41% опрошенных*. За последние одиннадцать лет уровень патриотизма заметно вырос — в 2010 году так отвечали лишь 23% россиян. Причем женщины сегодня настроены более патриотично, чем мужчины: остались бы в России, имея возможность уехать, 45 и 39% из них соответственно.

Самой популярной страной среди тех, кто все-таки рассматривает возможность покинуть родину, стала США — ее для жизни выбрали бы сегодня 7% респондентов, 9% мужчин и 6% женщин. По 4% в среднем готовы уехать в Канаду, Италию или Швейцарию, причем среди женщин в Италию готовы уехать на постоянное место жительства 6% опрошенных. 3% считают самой привлекательной для своей жизни страной Германию, по 2% — Испанию, Австралию и Швецию. Францию, Турцию, Южную Корею, Новую Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Финляндию, Исландию, Таиланд, Великобританию, ОАЭ, Кипр и Китай назвали по одному проценту опрошенных. 6% опрошенных выбрали бы какую-то другую страну — Японию, Бразилию, Монако, Австрию, Черногорию и так далее.

Если смотреть в разрезе профессий, то жить в США хотели бы, прежде всего, программисты, HR-менеджеры, врачи и медсестры, инженеры и рабочие, администраторы, кладовщики, продавцы, экономисты, учителя. Первый выбор для большинства бухгалтеров — Германия, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари выбирают Италию, а системные администраторы — Канаду.

*По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob.