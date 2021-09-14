37% родителей в Сибири готовы платить своим детям за отметки в школе

Социальная сеть Одноклассники запустила ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует. До 19 сентября в специальном приложении будут доступны лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с уже взрослыми детьми.

К старту проекта ОК провели исследование* о том, как пользователи Сибирского федерального округа относятся к восстановлению после родов и обсуждению трудностей материнства в социальных сетях, поощряют ли детей финансово за хорошие оценки и наблюдают ли за аккаунтами друзей своих детей.

Опрос показал, что большинство респондентов (45%) считают, что женщина может открыто делиться своими проблемами в социальных сетях. 37% опрошенных рассказали, что об этом вопросе нужно делиться в мягкой форме и без подробностей, а 17% считают, что женщина не должна рассказывать о трудностях материнства в соцсетях.