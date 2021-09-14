37% родителей в Сибири готовы платить своим детям за отметки в школе

А половым воспитанием детей должны заниматься в семье. Эти и другие результаты получены в опросе, проведенном соцсетью Одноклассники к старту проекта #МеняВолнует.
Социальная сеть Одноклассники запустила ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует. До 19 сентября в специальном приложении будут доступны лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с уже взрослыми детьми.
К старту проекта ОК провели исследование* о том, как пользователи Сибирского федерального округа относятся к восстановлению после родов и обсуждению трудностей материнства в социальных сетях, поощряют ли детей финансово за хорошие оценки и наблюдают ли за аккаунтами друзей своих детей.
Опрос показал, что большинство респондентов (45%) считают, что женщина может открыто делиться своими проблемами в социальных сетях. 37% опрошенных рассказали, что об этом вопросе нужно делиться в мягкой форме и без подробностей, а 17% считают, что женщина не должна рассказывать о трудностях материнства в соцсетях.
На вопрос «Как скоро женщина должна прийти в форму после родов?», половина респондентов (51%) ответили, что можно не торопиться с восстановлением фигуры, но сделать это нужно обязательно. Вариант «мать никому не должна: пусть восстанавливает фигуру, как захочет, или может вообще ничего для этого не делать» стал вторым по популярности — за него проголосовали 28%. При этом 12% считают, что женщина не должна меняться и должна следить за собой во время беременности, 9% — что нужно прийти в форму через месяц или хотя бы через полгода.
Говоря о половом воспитании детей, 88% родителей Сибирского федерального округа ответили, что ребенок должен получить информацию об этом от родителей. 27% считают, что этим должны заниматься учителя или психологи в школе. 5% опрошенных уверены, что никто ничего не должен рассказывать, дети всё сами найдут, и только 4% — что всё можно узнать от друзей.
Также респонденты рассказали, как они относятся к фотографиям детей в ванной или на пляже — большинство пользователей из Сибири считает, что публиковать такие фотографии в соцсетях недопустимо (47%).
Кроме того, по результатам опроса для проекта #МеняВолнует стало известно, наблюдают ли родители за окружением своих детей в соцсетях. 24% просматривают аккаунты друзей своего ребенка, чтобы всегда быть в курсе, чем он занимается в свободное время в компании сверстников. 49% респондентов полностью доверяют своему ребенку и наблюдают за аккаунтами его друзей просто из интереса.
Пользователи округа высказались и на актуальную тему оценок в школе. 37% из них готовы давать своим детям деньги за отличные отметки, однако 54% родителей считают, что дети должны учиться только по своему желанию без материальных поощрений.
Более полные результаты исследования всех пользователей рунета можно посмотреть в мини-приложении «МеняВолнует 2021», которое уже доступно в ОК.
*Исследование проведено совместно с исследовательским центром ResearchMe методом онлайн-опроса среди 1345 пользователей рунета из всех федеральных округов России, в том числе 12% респондентов из Сибирского федерального округа.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.