Все работы хороши, но с профессиональными праздниками чаще поздравляют воспитателей и врачей

В России чтят все праздники, включая профессиональные — в среднем 63% россиян принимают на работе поздравления по поводу своей специальности.

Вот только количество тёплых слов сильно зависит от профессии. Например, воспитатели получают поздравления со своим профессиональным днём в девяти случаях из десяти; врачи, медсестры и учителя тоже часто — порядка 80% представителей этих профессий обязательно получат поздравления в день своей специальности. Тогда как среди дизайнеров и программистов, по данным опроса сервиса SuperJob, поздравления получают меньше половины сотрудников — 38% и 37% соответственно.