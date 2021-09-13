Тишина IT-шникам, кофеварка бухгалтерам: чего не хватает работникам в офисах

Как показал опрос, проведенный совместно hh.ru и компанией WeWork, чуть больше четверти респондентов (26%) работают сейчас полностью в офисе, 8% — частично удаленно, частично в офисе, еще 6% работают полностью удаленно, а 1% — из коворкинга или другого места.

Среди тех, кто работает полную неделю из территории работодателя, чаще встречаются сотрудники из hr-сферы, бухгалтеры и финансисты, специалисты из сферы производства и строители. Наибольшая доля удаленных сотрудников, традиционно, в IT-направлении, а также среди маркетологов и пиарщиков.

Новосибирские сотрудники, которые полностью или частично трудятся в офисе, отмечают такие преимущества, как отсутствие отвлекающих факторов (50%), возможность неформального общения с коллегами, более четкую координацию работы команды (по 32%), наличие официального пространства для встреч с клиентами и партнерами, эмоциональную поддержку коллег, а также более высокую эффективность работы (по 29%), 21% отметили, что в офисе стабильный интернет для звонков и видеоконференций. Только 12% признались, что работают из офиса, потому что у них нет альтернативного рабочего места.

Больше половины работников из региона признались, что пандемия никак не сказалась на их требованиях к офисному пространству (60%). При этом только 20% работающих сотрудников полностью устраивает их офис (больше всего таких среди административного персонала). Чаще всего новосибирцам не хватает тихих зон для сосредоточенной работы (34%), 27% считают, что в офисе необходимо установить кофеварку или соковыжималку, еще четверть опрошенных считают, что нужна зона для расслабления, например, для занятий йогой и тренировок (24%), 20% говорят о нехватке программного обеспечения для координации сотрудников и команды, например, для бронирования переговорных комнат, рабочих мест, проверки, кто находится в офисе и так далее. 17% считают, что сейчас не хватает места для соблюдения необходимой дистанции, и столько же были бы рады появлению в офисе игровой приставки и настольного тенниса.

Любопытно, что тишина в офисе выше всего ценится IT-специалистами, а сотрудники кадровой службы больше всего заинтересованы в расслаблении и тренировках на рабочем месте, о кофеварке чаще мечтают бухгалтеры и финансовые работники.