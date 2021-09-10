Вакцинированные россияне в целом лояльны к тем, кто не желает ставить себе вакцину

Только каждый девятый (или одиннадцать процентов опрошенных) вакцинированный в России считает, что по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний, нужно вводить санкции. Тогда как 67% респондентов против подобных мер.

Доводы оппонентов с обеих сторон довольно понятны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% и 64% среди мужчин.

Если смотреть на возраст, что россияне младше 34 лет легче относятся к противникам вакцинации. 69% из них не считают, что за такое поведение должны следовать какие-то санкции, тогда как среди тех, кому 45 лет и больше только 60% против дискриминации ковид-диссидентов.

Среди людей с доходом в пятьдесят тысяч рублей и выше противниками санкций выступают практически трое из четырех — 74% опрошенных.

По данным опроса сервиса SuperJob.