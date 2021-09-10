Хочешь познакомиться — подработай: каждый пятый новосибирец готов к дополнительной работе ради полезных контактов

Эксперты Авито и сервиса part-time исполнителей GigAnt провели исследование, чтобы выяснить, какие цели мотивируют людей брать подработку.

Преобладающее большинство новосибирцев (83%) выделили дополнительный доход как основное преимущество подработки. Помимо финансовой выгоды, респонденты подчеркнули удобный график и возможность удаленной работы (по 27% опрошенных). Также 27% новосибирцев, считают, что это возможность с пользой провести свободное время, а 18% отметили, что подработка позволяет получить новые знания или даже приобрести новую профессию. К дополнительным приятным бонусам относится уверенность в завтрашнем дне: для 18% респондентов подработка дает ощущение финансовой стабильности.

В России женщины зачастую совмещают подработку с уходом за ребенком и семьей — для них возможность удаленной работы оказалась более важным преимуществом, чем для мужчин: об этом заявили 30% представительниц прекрасного пола и 17% респондентов-мужчин. Также женщин больше привлекает возможность работать по гибкому графику (28% и 19%, соответственно).

Респонденты по всей стране в возрасте 18-24 лет чаще других выделяли преимуществом возможность получения новых знаний или профессии (по 28%), а также завести знакомства (26%) или с пользой провести свободное время (26%).