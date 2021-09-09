Взрослые новосибирцы пользуются проектом «Содействие занятости», чтобы стать таргетологами, SMM-специалистами и data-аналитиками

В 2021 году в Новосибирской области стартовала масштабная программа по переобучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости». По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области порядка четырех тысяч жителей региона подали заявки на участие в проекте, и около тысячи человек уже направлены на обучение.

Процесс обучения организуют три региональных оператора: Сибирский институт управления филиал РАНХиГС, АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области» и ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет».

Наиболее активны в желании получить новые профессиональные компетенции граждане в возрасте пятидесяти лет и люди предпенсионного возраста: их число составляет 42% от общего числа участников программы. Принять участие в обучающем проекте могут также жители региона, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, включая безработных; мамы в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

В топе востребованных программ, по которым сегодня идет обучение – административно-государственное и муниципальное управление, специалист по государственным закупкам, организация кадровой работы, а также таргетолог и SMM-специалист, data-аналитик, эстетическая косметология, парикмахерское искусство.

Полученные компетенции позволяют участникам проекта не только расширить возможности для профессиональной карьеры или найти новую работу, но и служат мотивацией для открытия собственного дела.

Записаться на обучение в рамках нацпроекта можно на портале «Работа в России». Обучение проводится бесплатно.

В Новосибирской области работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82.