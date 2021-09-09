Жителей Новосибирской области приглашают показать традиции русской культуры в фотографии

В рамках V Международного конкурса «Русская цивилизация», который проводится Федеральным агентством по делам национальностей.
Как заявляют организаторв, цель конкурса – выстроить гармоничные межнациональные отношения и помочь этнокультурному развитию народов России.
К участию в конкурсе приглашаются не только профессиональные фотографы, но и любители старше восемнадцати лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.
Фотоконкурс проводится по семи номинациям:
- «Уникальная природа»
- «Лица и поколения»
- «Традиции большой страны»
- «Архитектура и скульптура»
- «Духовные скрепы»
- «Семейные ценности»
- «Многонациональная Москва».
Каждый участник может предоставить от одной до пяти фотографий в каждой из номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2017 года.
Для участия необходимо отправить заявку до 5 октября 2021 года.
Торжественное подведение итогов состоится в ноябре 2021 года. Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.
Подать заявку и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте.
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