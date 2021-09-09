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Жителей Новосибирской области приглашают показать традиции русской культуры в фотографии

В рамках V Международного конкурса «Русская цивилизация», который проводится Федеральным агентством по делам национальностей.

Как заявляют организаторв, цель конкурса – выстроить гармоничные межнациональные отношения и помочь этнокультурному развитию народов России.

К участию в конкурсе приглашаются не только профессиональные фотографы, но и любители старше восемнадцати лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Фотоконкурс проводится по семи номинациям:

  • «Уникальная природа»
  • «Лица и поколения»
  • «Традиции большой страны»
  • «Архитектура и скульптура»
  • «Духовные скрепы»
  • «Семейные ценности»
  • «Многонациональная Москва».

Каждый участник может предоставить от одной до пяти фотографий в каждой из номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2017 года.

Для участия необходимо отправить заявку до 5 октября 2021 года.

Торжественное подведение итогов состоится в ноябре 2021 года. Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки.

Подать заявку и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте.

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