Не только проголосовать, но и поставить вакцину от короновируса можно будет на предстоящих выборах

На избирательные участки Новосибирской области планируется направить мобильные прививочные бригады в дни голосования за новый состав депутатов государственной Думы, с 17 по 19 сентября.
Мобильные бригады будут работать там, где имеется такая техническая возможность – в медицинских кабинетах образовательных организаций.
Как сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, на сегодняшний день в регионе имеется вся необходимая медицинская инфраструктура для усиления темпов вакцинации: в наличии достаточный запас вакцин от коронавируса и они продолжают поступать. А главные задачи – это активизация разъяснительной работы с организованными трудовыми коллективами о необходимости вакцинации и обеспечение доступности для граждан информации о пунктах вакцинации с помощью всех доступных ресурсов.
С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области.
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