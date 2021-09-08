Сибирские страхи: каждый четвертый переживает за будущее родственников, друзей и страны

Респондентам в опросе, проведенном страховыми компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах», предлагалось ответить на вопросы: как часто их посещает тот или иной страх и какой из этих страхов они назвали бы самым сильным. В качестве самого сильного страха можно было указать один из представленных либо указать вариант «другое».

Относительное большинство респондентов (25%, или каждый четвертый) указали, что больше всего их преследует страх болезни (как собственной, так и членов семьи). В целом мысли об риске болезни родственников и членов семьи постоянно посещают 46% опрошенных, а о точно таком же риске для себя переживает каждый второй (54%). С момента начала пандемии этот страх только усилился: за родственников — 45,1%, а за себя — 39,7%.

Каждый четвертый опрошенный (24%) опасается за будущее своих родственников, друзей и страны. В то же время каждый второй респондент (66%) — как указавший этот страх самым сильным, так и не указавший — постоянно переживает за будущее своих родственников и друзей, а 50% — за будущее страны. Интересно, что за время пандемии все эти страхи только увеличились: за родителей и друзей все сильнее переживают 34,2%, за детей — 58%, а за страну — 49,2%.

Каждый седьмой опрошенный (15%) указал, что больше всего боится войны как таковой. В то же время мысли о войне постоянно посещают большинство респондентов (87,5%), а 12,5% думают об этом лишь периодически. За время пандемии часть респондентов стала думать о войне реже (37,5%), а другая часть опрошенных (62,5%) — затруднились ответить на вопрос.

9% респондентов беспокоит прежде всего риск потери сбережений, работы или иного источника дохода (в частности, потерять сбережения боятся 3% респондентов, работу — 4,4% респондентов, а иной источник дохода — 2%). Эти страхи терзают респондентов из Новосибирской области заметно реже по сравнению с другими: мысли о риске потери сбережений постоянно преследуют 78% опрошенных, о потере иного заработка переживает каждый третий (40%), мысли о потере работы время от времени посещают всех опрошенных. С момента начала пандемии эти страхи тоже усилились: потерять сбережения сильнее боится каждый пятый (19%), потерю работы — каждый четвертый (23%), а лишения дополнительного источника дохода — 38%.