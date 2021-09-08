Сибирские страхи: каждый четвертый переживает за будущее родственников, друзей и страны

Подавляющее большинство жителей Новосибирской области постоянно беспокоят тревожные мысли о собственном здоровье и здоровье родственников и друзей. Каждый седьмой сильнее всего боится войны, каждый одиннадцатый — потери сбережений. Реже всего жители города боятся одиночества, старости и закрытых границ.
Респондентам в опросе, проведенном страховыми компаниями «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах», предлагалось ответить на вопросы: как часто их посещает тот или иной страх и какой из этих страхов они назвали бы самым сильным. В качестве самого сильного страха можно было указать один из представленных либо указать вариант «другое».
Относительное большинство респондентов (25%, или каждый четвертый) указали, что больше всего их преследует страх болезни (как собственной, так и членов семьи). В целом мысли об риске болезни родственников и членов семьи постоянно посещают 46% опрошенных, а о точно таком же риске для себя переживает каждый второй (54%). С момента начала пандемии этот страх только усилился: за родственников — 45,1%, а за себя — 39,7%.
Каждый четвертый опрошенный (24%) опасается за будущее своих родственников, друзей и страны. В то же время каждый второй респондент (66%) — как указавший этот страх самым сильным, так и не указавший — постоянно переживает за будущее своих родственников и друзей, а 50% — за будущее страны. Интересно, что за время пандемии все эти страхи только увеличились: за родителей и друзей все сильнее переживают 34,2%, за детей — 58%, а за страну — 49,2%.
Каждый седьмой опрошенный (15%) указал, что больше всего боится войны как таковой. В то же время мысли о войне постоянно посещают большинство респондентов (87,5%), а 12,5% думают об этом лишь периодически. За время пандемии часть респондентов стала думать о войне реже (37,5%), а другая часть опрошенных (62,5%) — затруднились ответить на вопрос.
9% респондентов беспокоит прежде всего риск потери сбережений, работы или иного источника дохода (в частности, потерять сбережения боятся 3% респондентов, работу — 4,4% респондентов, а иной источник дохода — 2%). Эти страхи терзают респондентов из Новосибирской области заметно реже по сравнению с другими: мысли о риске потери сбережений постоянно преследуют 78% опрошенных, о потере иного заработка переживает каждый третий (40%), мысли о потере работы время от времени посещают всех опрошенных. С момента начала пандемии эти страхи тоже усилились: потерять сбережения сильнее боится каждый пятый (19%), потерю работы — каждый четвертый (23%), а лишения дополнительного источника дохода — 38%.
Реже всего жителей Новосибирской области посещают мысли о стихийных бедствиях (7%), преступных действиях третьих лиц (4,4%), одиночества — 2,6% ответивших.
На вопрос о том, что среди прочих методов лучше всего помогло респондентам ослабить тот или иной страх, жители Новосибирской области чаще всего отвечали, что они начали следить за своим здоровьем и здоровьем близких и родных (29,7%), отказались от чтения новостей (11,9%). 6,9% сформировали финансовую подушку (6,9%) и столько же респондентов застраховали жизнь и здоровье свои и своих близких. 5,9% опрошенных начали больше общаться с детьми. 4,5% начали следить за своей внешностью. Столько же респондентов сменили работу и повысили оплату труда. 3% респондентов помог переезд в другой город или повышение на работе. В категории «иное» (на нее пришлось 17,8% ответов) лидируют ответы о том, что ничего существенно не помогло. Среди конкретных способов помощи себе в категории «иное» респонденты указывали, в частности, вакцинацию, алкоголь, уход в работу и домашние дела.
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