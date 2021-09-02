Будь активной, но не переходи грань: большинству мужчин нравится женская инициатива в отношениях

Справедливости ради: женщин, которые одобряют женскую инициативу примерно в два раза меньше, чем мужчин, следует из опроса сервиса SuperJob. Теперь с цифрами:

Если говорить о суммарных данным, то инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% россиян соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число россиян — 24%.

При этом 52% мужчин приветствует женскую инициативу при знакомстве, и 53% — на старте отношений. Предложение соединить свои отношения узами брака, озвученное женщиной, одобряют лишь 33%. мужчин.

Женщины в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации. Большинство представительниц прекрасной половины человечества относится к подобному спокойно-нейтрально.

Любопытно, что чем старше опрошенные россияне, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак.