Команда Новосибирской области вошла в десятку лучших на ежегодном чемпионате «Молодые профессионалы»

По результатам чемпионата 2021 года команда Новосибирской области завоевала 41 награду.
Итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2021 подвели в Уфе.
Команда Новосибирской области завоевала четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых медалей, а также девятнадцать медальонов за профессиональное мастерство.
Напомним, в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2021 года Новосибирскую область представляла команда в составе 58 конкурсантов и 50 экспертов. За награды по пятидесяти компетенциям боролись 22 юниора и 36 участников возрастной категории «Молодые профессионалы (16-22 года).
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