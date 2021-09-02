Команда Новосибирской области вошла в десятку лучших на ежегодном чемпионате «Молодые профессионалы»

Итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2021 подвели в Уфе.

Команда Новосибирской области завоевала четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых медалей, а также девятнадцать медальонов за профессиональное мастерство.

Напомним, в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2021 года Новосибирскую область представляла команда в составе 58 конкурсантов и 50 экспертов. За награды по пятидесяти компетенциям боролись 22 юниора и 36 участников возрастной категории «Молодые профессионалы (16-22 года).