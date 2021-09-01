Видеонаблюдение на выборах в НСО охватит участки, где голосует почти 80% избирателей

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала, как планируется обеспечить легитимность предстоящих выборов в Государственную Думу. Одним из важных элементов контроля за ходом голосования должно быть видеонаблюдение.

В Новосибирской области на сегодняшний день системами видеонаблюдения оборудовано 914 избирательных участков с численностью избирателей более 1000 человек (из них 573 – в Новосибирске, остальные – в районах области) и все 44 территориальные комиссии. Это позволяет охватить видеонаблюдением участки, на которых голосуют почти 80% избирателей.

Ольга Благо Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области «Важно, что контроль за выборным процессом будет осуществляться подготовленными наблюдателями. Среди них будут наблюдатели и от кандидатов, и от политических партий, а также общественные наблюдатели, направленные Общественной палатой Новосибирской области. В поле зрения камер будут находиться сейфы, стационарные ящики для голосования и комплексы обработки избирательных бюллетеней, кабинки для голосования, места выдачи бюллетеней. Видеотрансляция, видеофиксация и запись будут идти непрерывно на протяжении трех суток, около семидесяти часов – до последнего введенного протокола об итогах голосования. Такие меры позволят обеспечить легитимность выборов».

Трансляция будет вестись на специальный портал. Доступ к нему получат избирательные комиссии, зарегистрированные кандидаты и политические партии, которые участвуют в выборах, а также эксперты Общественного центра видеонаблюдения.

Общественный центр видеонаблюдения организует Общественная палата Новосибирской области. Он будет располагаться в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова (Красный проспект, 38).

Фото: tass.ru