Указы об единовременной выплате военным и правоохранителям вступили в силу

Согласно тексту указа № 502, выплаты военнослужащим и курсантам будут осуществляться в сентябре этого года за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Другим указом, № 503, президент постановил произвести единовременные выплаты в том же месяце также в размере пятнадцати тысяч рублей прокурорам (за исключением военных), сотрудникам Следственного комитета РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, лицам, проходящим службу в войсках Национальной гвардии и имеющим специальные звания в полиции, а также лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Отдельно указано, что из единовременной выплаты нельзя удерживать средства по решениям судов и других органов.

В случае, если единовременная выплата не была осуществлена в сентябре, ее могут выплатить позднее. Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов.

Оба указа вступили в силу с момента подписания, то есть 30 августа.

Фото: kremlin.ru