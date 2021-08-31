Женщин Новосибирской области приглашают присоединиться к проекту «Про нее»

Уникальность проекта «Про нее» в его комплексном подходе, заключающемся в реализации двух основных блоков.

Первый блок – передышка – включает культурно-досуговые мероприятия, мастер-классы, походы в кино, театр, концертные залы, встречи с психологами, модные дефиле, фотосессии, тематические прогулки, экскурсии и прочее.

Во втором блоке – ступенях – участниц ждут профессионально-образовательные мероприятия для профориентации, повышения квалификации, освоения новых профессий, в том числе изучение иностранных языков, курсы финансовой грамотности, онлайн-курсы по карьерному и личностному развитию и другие.

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте.

Федеральный проект «Про нее» был запущен Общероссийским народным фронтом в ноябре 2020 года.