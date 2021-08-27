Важные знания к 1 сентября: что меняется в российских законах

С осени 2021 года в России начинает действовать целый рад новых правовых норм: нарушения ПДД можно будет обжаловать через Госуслуги, больничные по уходу за ребёнком должны оплачиваться в стопроцентном объёме, а записи в трудовую можно будет вносить без ознакомления сотрудника и его подписи. И это ещё не все.
Для детей и родителей
Начиная с учебного года 2021/22 родители могут переводить детей на семейное обучение, без обоснования своего желания. Достаточно заранее уведомить школу об этом решении и выбрать период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации. Если выяснится, что на семейном обучении ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год, и в этот раз ему уже придется посещать уроки в школе. Стоит отметить, что семейное обучение – не то же самое, что домашнее (когда ребенок по медицинским показаниям вынужден учиться дома) или дистанционное (решение о переводе на которое принимает учебное заведение).
Для молодых людей в возрасте 14-22 года с 1 сентября запускается новая программа «Пушкинская карта». Она позволит школьникам и студентам посещать различные культурные места — музеи, театры, концертные залы — за счет государства. На эти цели им будет выделено целевые три тысячи рублей на четыре месяца.
Родители детей до семи лет включительно смогут с 1 сентября получать максимальные выплаты по больничному листу, взятому для ухода за ребенком. Независимо от стажа, больничный должен будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.
Цифровизация
С 1 сентября меняются правила ведения трудовых книжек. Сейчас сосуществуют как традиционные бумажные, так и электронные трудовые книжки. С началом осени отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которую работодатель вносит в трудовую книжку.
Получить свидетельство о смерти родственника после 1 сентября можно будет также в электронном виде вместо бумажных медицинских свидетельств.
Организации, получающие у граждан согласие на использование их персональных данных, с 1 сентября должны четко оговаривать срок действия согласия, цели возможного использования личной информации о клиенте, информационные ресурсы, которым могут быть переданы личные данные.
Начиная с 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно через сайт Госуслуг.
Товары и деньги
С 1 сентября россияне смогут точно знать, есть ли в молочной продукции с длительным сроком хранения, непосредственно натуральное молоко животного происхождения. Производители, включая индивидуальных предпринимателей и экспортеров, будут обязаны маркировать продукцию сроком годности более сорока дней, в составе которой есть натуральное молоко.
Также с сентября должны начать поступать обещанные президентом Владимиром Путиным единовременные выплаты: по десять тысяч рублей на счета российских пенсионеров и в среднем по пятнадцать — военнослужащим.
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