Важные знания к 1 сентября: что меняется в российских законах

Для детей и родителей

Начиная с учебного года 2021/22 родители могут переводить детей на семейное обучение, без обоснования своего желания. Достаточно заранее уведомить школу об этом решении и выбрать период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации. Если выяснится, что на семейном обучении ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год, и в этот раз ему уже придется посещать уроки в школе. Стоит отметить, что семейное обучение – не то же самое, что домашнее (когда ребенок по медицинским показаниям вынужден учиться дома) или дистанционное (решение о переводе на которое принимает учебное заведение).

Для молодых людей в возрасте 14-22 года с 1 сентября запускается новая программа «Пушкинская карта». Она позволит школьникам и студентам посещать различные культурные места — музеи, театры, концертные залы — за счет государства. На эти цели им будет выделено целевые три тысячи рублей на четыре месяца.

Родители детей до семи лет включительно смогут с 1 сентября получать максимальные выплаты по больничному листу, взятому для ухода за ребенком. Независимо от стажа, больничный должен будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Цифровизация

С 1 сентября меняются правила ведения трудовых книжек. Сейчас сосуществуют как традиционные бумажные, так и электронные трудовые книжки. С началом осени отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которую работодатель вносит в трудовую книжку.

Получить свидетельство о смерти родственника после 1 сентября можно будет также в электронном виде вместо бумажных медицинских свидетельств.

Организации, получающие у граждан согласие на использование их персональных данных, с 1 сентября должны четко оговаривать срок действия согласия, цели возможного использования личной информации о клиенте, информационные ресурсы, которым могут быть переданы личные данные.

Начиная с 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно через сайт Госуслуг.

Товары и деньги

С 1 сентября россияне смогут точно знать, есть ли в молочной продукции с длительным сроком хранения, непосредственно натуральное молоко животного происхождения. Производители, включая индивидуальных предпринимателей и экспортеров, будут обязаны маркировать продукцию сроком годности более сорока дней, в составе которой есть натуральное молоко.

Также с сентября должны начать поступать обещанные президентом Владимиром Путиным единовременные выплаты: по десять тысяч рублей на счета российских пенсионеров и в среднем по пятнадцать — военнослужащим.