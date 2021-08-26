Российские родители боятся дурного влияния на детей больше, чем травм

Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Каков их самый сильный страх в отношении своего ребенка/детей?», и выбрать один из предложенных вариантов ответа, включая ответ «другое» и возможность указать собственный вариант.

Относительное большинство (каждый восьмой, или 13%) боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый — что ребенок тяжело заболеет, а каждый одиннадцатый (9%) — что он пострадает от педофилов и других преступников. 8,6% респондентов боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее. 8% — что ребенок получит травму в результате несчастного случая. 7,9% опрошенных боятся, что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование. 5% — что ребенок свяжет свою жизнь «не с тем человеком». 4,8% — что ребенок повторит ошибки родителей. 3,7% — что ребенка будут травить в школе. 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами. Меньше всего родители волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома (менее 1%).

Многие родители признались, что некоторые страхи в отношении детей стали более сильными во время и после пандемии. В частности, свыше 8% стали больше бояться тяжелой болезни ребенка и того, что они как родители не смогут обеспечить ребенку достойное будущее. А 5,3% стали больше переживать, что не смогут дать детям высшее образование.

При этом на вопрос «Что вы делаете как родитель, чтобы бороться с этими страхами?», каждый седьмой респондент (15%) ответил «ничего». 45,9% разговаривают с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. 4,5% копят «финансовую подушку безопасности» для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования.

Доля застрахованных детей в нашей стране весьма невелика — лишь около 3–4%. А самой распространенной причиной для обращения по договорам страхования от несчастных случаев детей этим летом были различные переломы костей — на них приходится почти 40% заявлений от клиентов с полисами. Раны стали причиной 17% обращений за страховым возмещением. Также в ТОП-5 входят растяжения или разрывы связок, вывихи суставов, сотрясения головного мозга. Самое большое возмещение по договорам страхования от несчастных случаев — 45 тыс. рублей, было выплачено застрахованному за сотрясение головного мозга и травму позвоночника.

Опрос также показал, что лишь половина россиян (53%) убеждены, что их дети счастливы и у них есть все необходимое. Треть респондентов (33%) в этом сомневаются и хотели бы дать своим детям больше. Оставшиеся 14% опрошенных затруднились ответить на вопрос, счастливы ли, с их точки зрения, их дети.