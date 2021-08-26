В Новосибирске чаще всех в стране «тыкают» коллегам

Лишь 7% респондентов из Новосибирской области* стараются обращаться ко всем своим коллегам исключительно на «вы». При этом только к руководству на «вы» обращаются ещё 42% опрошенных, а 53% на работе обращаются на «ты» ко всем без исключения. Это самый высокий показатель обращений на «ты» среди всех регионов России, а реже других «тыкают» на работе жители Республики Татарстан (27%) и Тюменской области (29%).

Если смотреть не на регионы, а на профессии, то чаще всего принято обращение на «вы» к руководству в сфере высшего менеджмента (58%), строительстве (56%), среди юристов (54%) и на производстве (52%). В целом на «вы» обращаются ко всем без исключения чаще представители сферы образования и науки (47%).

В свою очередь, более близкие и неформальные отношения складываются в компаниях, специализирующихся на информационных технологиях – здесь обращение на «ты» можно услышать от каждого второго (51%). Демократичное обращение принято и в среде маркетологов и работников сферы рекламы и PR (46%), а также среди сотрудников из сферы продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 44% в каждой сфере).

Женщины более склонны придерживаться формальных отношений и держать дистанцию: они чаще мужчин обращаются на «вы» к руководству (49% против 44%), а также ко всем коллегам (19% против 14%).

* по данным опроса службы исследований hh.ru

Опрос проводился с 27 июля по 30 июля среди 1919 российских соискателей, в том числе из Новосибирской области.