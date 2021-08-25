Предложение по зарплате в НСО выросло за полгода на 821 рубль

Средняя зарплата по стране — не самая показательная цифра, так как сильно рознится от региона к региону. Но, если брать усреднённые изменения по России за первое полугодие 2021 года, то предложения зарплаты от работодателя увеличились* на 4 038 рублей (с 45 279 рублей в январе до 49 317 рублей в июле).

Сильнее всего предлагаемые зарплаты выросли в Краснодарском крае – на 12 043 рубля (до 46 981 рубля), на втором месте – Чукотский АО (на 9 410 рублей, до 75 680 рублей), на третьем месте — Карачаево-Черкесская Республика (на 3 097 рублей, до 36 903 рублей).

33 региона страны продемонстрировали отрицательную динамику. Так, наиболее ощутимо предлагаемые зарплаты упали в Ненецком АО – сразу на 7 073 рубля (до 55 558 рублей). Отрицательная динамика также случилась в Томской области, единственном регионе из Сибири в этом ряду (—783 рубля).

В разрезе профессиональных сфер наибольший рост предлагаемых зарплат показала «Медицина, фармацевтика»: плюс 13 560 рублей (до 50 307 рублей). Падение предлагаемых зарплат произошло в шести сферах, наиболее ощутимое — в госслужбе и НКО (минус 2 999 рублей, до 49 139 рублей)

Новосибирская область показала менее значительную динамику предлагаемых зарплат: плюс 821 рубля (до 47 181рублей) в июле по сравнению с январем 2021 года.

*по данным службы исследований hh.ru.