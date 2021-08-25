В рейтинге богатейших женщин России сменился лидер и появились новички из Сибири

Состояние Татьяны Бакальчук издание оценило в $13 млрд. Совокупное же состояние всех участниц списка, по оценке Forbes, за год выросло более чем в два раза: с $10,7 млрд до $25,3 млрд

С первого места Бакальчук подвинула бывшую владелицу девелопера «Интеко» и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Ее состояние, по оценке журнала, за год не изменилось и осталось на уровне $1,3 млрд. Третье место в рейтинге заняла Лидия Михайлова с семьёй, совладелица группы «Черкизово» ($1,3 млрд); четвертое — Екатерина Федун, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» и футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна. Ее состояние Forbes оценил в $900 млн.

Самым успешным новичком рейтинга стала Валентина Шнайдер и семья, совладельцы сети жестких дискаунтеров «Светофор» — они ворвались сразу на пятое место с состоянием в $650 млн. «Светофор» оказался самой быстрорастущей в 2020 году сетью супермаркетов. и в целом показывает взрывной рост: от одного магазина в Красноярске в 2009-м до сети с выручкой более 200 млрд рублей за 11 лет.

Еще одним новичком списка стала другая сибирячка Лариса Прокопьева, которая вместе с детьми контролирует группу «Эвалар» — крупнейшего российского производителя БАДов. По итогам прошлого года чистая прибыль головной компании группы родом из Бийска составила 4,5 млрд руб.

Две другие новые участницы рейтинга связаны с Дальним Востоком, в частности с Колымским краем и добычей драгоценных металлов. Так, 22-е место в списке с состоянием $250 млн заняла заместитель гендиректора «Сусуманзолота» Любовь Герасимова. Вместе с мужем Владимиром Христовым они собрали около 95% акций компании. В конце 2020 года Христов скончался в инфекционной больнице в Коммунарке, теперь компанией управляют члены его семьи.

Новичком рейтинга стала и Федосья Суханкина, которая контролирует горнодобывающую компанию «Берелех» с годовой добычей 2,4 т золота. Она заняла 25-е место с состоянием $250 млн.

Фото: forbes.ru