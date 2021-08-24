Эпоха домоседов: каждый третий школьник летние каникулы провел дома

Черноморские курорты можно смело считать главными бенефициарами эпидемии ковида в России — этим летом там отдохнуло больше детей, чем в доковидном 2019-ом. Да и в целом количество школьников, которые на летних каникулах съездили за границу или в путешествие по своей стране, в России вышло на уровень до эпидемии. Но почти треть детей так никуда и не съездила.
О том, что ребенок этим летом никуда не выезжал и провел лето дома, сообщили* 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья (9%) отправила ребенка в оздоровительный лагерь. О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали его этим летом дети лишь 1% опрошенных. Еще 6% поделились другим опытом: их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т.д.
Лето 2021 года оказалось более удачным для школьников, чем лето 2020-го. По сравнению с прошлым годом большее число родителей сообщили о том, что ребенок побывал на Черном море, в других городах России, на открытых направлениях за границей и в оздоровительном лагере. Отдых на Черном море оказался этим летом более популярным: в «доковидном» 2019-м о поездках на черноморское побережье сообщали 16% родителей, сегодня таковых 19%, — повлияли закрытые границы.
*в опросе сервиса SuperJob.
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