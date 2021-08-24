Общаться важнее чем сотрудничать. Опрос молодёжи

Голоса за предложенные в опросе варианты ответов распределились следующим образом: 36% респондентов отметили, что важнейший навык на сегодня — это коммуникация или умение общаться; каждый четвёртый уверен, что важнее всего умение решать проблемы; 21% выбрал инициативность, и только 17% сказали, что главное — умение сотрудничать.

Анна Михеева, директор практик международной рекрутинговой компании Hays: «Коммуникация — действительно один из тех навыков, которые сегодня нужны и начинающим, и более опытным специалистам. Необходимо уметь работать в команде, взаимодействовать внутри компании и доносить основные сообщения во внешний мир. Кандидатам, которые сейчас ищут работу, нужно помнить, что коммуникация начинается с первой строчки резюме: то, как человек умеет себя представить, рассказать о ключевых компетенциях, подчеркнуть свои сильные стороны, и есть элементы первого взаимодействия с потенциальными работодателями. Чтобы привлечь внимание к своей кандидатуре, молодым людям нужно обязательно указывать в резюме все, что имеет отношение к их развитию: сертификаты о повышении квалификации, волонтерскую активность, творчество, все варианты подработки, проектные работы, хобби, а также посещение профильных офлайн- или онлайн-мероприятий. Все это может показать потенциальному работодателю, что кандидат готов идти вперед и развиваться, несмотря ни на что и вне зависимости от обстоятельств, которые его окружают».

По данным опроса международной рекрутинговой компании Hays.

Опрос проходил в период с 25 июня по 2 июля 2021 года.

Было опрошено 22 000 молодых людей.