Элджей и Анастасия Ивлеева подают на развод

Настя Ивлеева и Элджей решили закончить свои отношения. Об этом пара рассказала в интервью журналу Tatler.

«Мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!» Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю», – поделилась Анастасия.

В своем инстаграм-аккаунте Ивлеева анонсировала интервью такими словами: «Совместных фото больше не будет, зато, есть двойная обложка для Tatler. Внутри ответы на все вопросы».

Харизматичная пара была вместе четыре года, два из них – в официальном браке.

Фото: инстаграм Элджея