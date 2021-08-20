Прожиточный минимум для новосибирцев вырастет на 4% в 2022 году

Власти Новосибирской области установили величину прожиточного минимума на следующий год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. С документом можно ознакомиться на сайте правительства.

По обновленным данным, в расчете на душу населения прожиточный минимум будет равен 12775 рублям. Для трудоспособного населения он составит 13925 рублей, для пенсионеров –10987 рублей, а для детей – 13238 рублей. Для сравнения, в 2021 году прожиточный минимум на душу населения был установлен в размере 12284 рублей. Это на 491 рубль (4%) меньше минимума на 2022 год.

По основным социально-демографическим группам населения текущий прожиточный минимум составляет: для трудоспособного населения – 13 054 рублей, пенсионеров – 10 378 рублей, детей – 12 729 рублей.

Размер прожиточного минимума на 2022 в России равен 11 950 рублям. С этого года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются, исходя из медианного дохода по стране, а не из потребительской корзины.