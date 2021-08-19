В Новосибирской области выросло число самозанятой молодежи

В России растет число несовершеннолетних самозанятых граждан. По данным на 1 августа, число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысяча. В начале года юных самозанятых было в два раза меньше.

Больше всего несовершеннолетних самозанятых в Москве, Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы. В основном они работают в сфере маркетинга, рекламы, IT и службах доставки.

К самозанятым, по закону, относятся те, у кого нет работодателя и работников, кто не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, при этом самостоятельно оказывает услуги или производит товары. Также их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Для оказывающих услуги граждан ставка налога составляет 4% от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями — 6%. Ставка включает и отчисления в Фонд медицинского страхования. Для того чтобы встать на учет, нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Самозанятым не нужно предоставлять отчетность и иметь контрольно-кассовую технику.

Всего в Новосибирской области по этому налоговому режиму работают 56 тысяч человек. В этом году они заплатили 200 миллионов налогов.